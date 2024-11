EDO vernietigt door baggerschip gevonden vliegtuigbom

Defensie Duikgroep

De melding kwam binnen bij het Kustwachtcentrum. Met duikvaartuig Cerberus heeft de Defensie Duikgroep het explosief vervolgens van het baggerschip afgehaald.

Nog veel bommen in Noordzee

In de Noordzee liggen nog veel explosieven uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Regelmatig halen vissers- of werkschepen op zee de projectielen onverwachts boven water. Na een melding schakelt de Kustwacht dan Defensie in om het explosief te ruimen.

Jubileum EOD

Het ontmantelen van explosieven onder water is een specialisme binnen de EOD. Vorige week vierde de dienst het eiken jubileum van de EOD. Die draagt nu al 80 jaar bij aan veiligheid op land en op zee.