Belgische politie 'vist' met magneten in beekje bij Verviers in onderzoek miljoenenroof TEFAF

De Belgische politie is maandag begonnen met een onderzoek in de Belgische plaats Verviers op verzoek van het Nederlandse onderzoeksteam dat de gewelddadige juwelendiefstal tijdens de kunstbeurs TEFAF in Maastricht in juni 2022 onderzoekt. Dit meldt de politie maandag.

Mogelijk spullen in water achtergelaten

De Belgische politie zoekt daarbij in Verviers in een beek/waterbekken naar eventuele achtergelaten spullen die mogelijk gebruikt zijn bij de juwelenroof tijdens de kunstbeurs TEFAF in Maastricht.

Vluchtroute in kaart gebracht

'Afgelopen maanden heeft het Nederlandse onderzoeksteam van de politie de vluchtroute van de overvallers in beeld kunnen brengen. Zowel het vertrek vanuit het beursgebouw, de route op de stepjes en vervolgens de vluchtroute met auto’s richting België', aldus de politie.

Specifieke plek

Uit analyse van informatie en beelden is naar voren gekomen dat de verdachten tijdens hun vlucht kort gestopt zijn op een bepaalde plek in Verviers. Ter plaatse bleek zich een waterbekken/beek te bevinden. Reden voor het onderzoeksteam om op die specifieke plek in Verviers nader onderzoek te doen.

Magneetdreggen

Specialisten van de Belgische en Nederlandse politie zoeken samen met speciale apparatuur het waterbekken af. Hiervoor worden magneetdreggen van ongeveer 1 meter breed ingezet. Hoe lang de zoekactie in beslag neemt, is niet bekend. Er wordt uitgegaan van enkele uren.

Onderzoek

Het onderzoek naar de juwelenroof gaat door. “Na ruim 2 jaar zijn we al heel ver gekomen in het onderzoek. We hebben een groot deel van de voorbereidingen, de overval zelf, de vluchtroute, waar de verdachten hebben verbleven, welke auto’s ze hebben gebruikt en waar ze zich nu vermoedelijk bevinden, in beeld. Er ontbreken nog een paar ‘puzzelstukjes’. We hopen dat we spullen terugvinden die gebruikt zijn bij de roof. Dat is dan weer een nieuw stukje dat gelegd kan worden in de grote puzzel” aldus de onderzoeksleider.

Rechtshulp

De zoekactie vindt plaats op basis van internationale rechtshulp waarvoor de Belgische autoriteiten toestemming hebben gegeven. Als er iets gevonden wordt dat met de overval op de TEFAF in verband kan worden gebracht, dan zal dit ter plaatse aan de Nederlandse autoriteiten ter beschikking worden gesteld voor inbeslagname.