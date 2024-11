Politieauto betrokken bij aanrijding na achtervolging

Bij een achtervolging is een voertuig in aanraking gekomen met een dienstvoertuig van de politie. Daardoor is de auto van de verdachte bij de Welterlaan in Heerlen van de weg geraakt en op het dak terecht gekomen. Er zijn geen gewonden. De bestuurder van het voertuig is aangehouden.

De achtervolging begon in Maastricht en eindigde in Heerlen bij de Welterlaan. De aanleiding daarvoor was een ANPR-hit. Bij de achtervolging kwam het voertuig in contact met een dienstvoertuig van de politie. Die politieauto reed op lage snelheid voor het betreffende voertuig. De auto van de verdachte raakte daarbij van de weg en belandde op het dak. De twee inzittenden van het voertuig raakten daarbij niet gewond. De bestuurder is aangehouden. De agent die in politieauto reed, raakte niet gewond.

Onderzoek

De weg is (deels) afgesloten geweest voor onderzoek. Dit werd gedaan door de Forensische Opsporing Verkeer. In het kader van onpartijdigheid is er contact geweest met een andere eenheid. Daaruit is gebleken dat het enkel om materiele schade gaat. Daarom doet de Forensische Opsporing Verkeer van de eenheid Limburg het onderzoek.