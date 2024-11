Nieuwe satelliet van Nederlandse makelij

Met de wereldwijde spanningen is een goede informatiepositie van groot belang voor Defensie. Satellieten kunnen hierbij helpen. Met camera’s en sensoren monitoren de systemen wat er op aarde gebeurt. Door de aanwezigheid van Nederland in de ruimte te vergroten, draagt Defensie bij aan een betere informatiepositie van eigen land, maar ook die van bondgenoten.

Van Nederlandse bodem

Daarom wordt begin 20247 PAMI-1 gelanceerd. Het project wordt gedragen door een groep van Nederlandse technologiebedrijven. Het Delftse FSO Instruments neemt hierin het voortouw. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het gebruik van lasers voor snelle en beveiligde communicatie. De satelliet wordt door VDL ETG in Nederland gebouwd. Het bedrijf Axient Systems zorgt voor de missie-integratie.

PAMI-1 wordt gelanceerd als eerste in een serie. Door deze samenwerking ontstaat een nationale faciliteit voor de productie van grotere satellieten. Dit maakt een eventuele uitbreiding naar grotere series van satellieten mogelijk.

Ecosysteem

PAMI-1 wordt straks een nieuwe capaciteit voor het Defensie Space Security Center (DSSC), dat onderdeel is van de Koninklijke Luchtmacht. Het DSSC begeleidt het project. Kennisinstellingen als TNO en het Nederlandse Luchtvaart en Ruimtevaartcentrum treden op als onderaannemer. Deze nauwe samenwerking van de bedrijven, kennisinstituten en overheid dragen bij aan het creëren van een hoogtechnologisch ecosysteem. De nieuwe satelliet wordt gefinancierd door Defensie en het ministerie van Economische Zaken.

Onmisbaar

Ruimtetoepassingen zijn onmisbaar geworden voor Nederland en internationale partners. De afgelopen jaren heeft Defensie belangrijke stappen gezet om de eigen ruimtecapaciteiten verder te ontwikkelen. Nederland lanceerde in juni 2021 haar eerste nanosatelliet: BRIK II. In samenwerking met Noorwegen volgde in januari 2023 de lancering van 2 identieke nanosatellieten. Half april 2023 is een Noorse satelliet met SmallCAT gelanceerd. SmallCAT is een prototype van Nederlandse lasercommunicatie. Nederland en Noorwegen willen deze compacte technologie testen en kijken of die binnen NAVO-verband inzetbaar is.