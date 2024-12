Tachtig bekeuringen en vijfentwintig waarschuwingen

Politieagenten in opleiding moeten in het kader van hun training een verkeerscontrole organiseren. Op 14 december 2024 tussen 15.00 uur en 22.00 uur was er één op de Slingerweg. Agenten in opleiding, agenten van Team Verkeer en collega’s van Team Handhaving van de gemeente Breda hebben daar meer dan 400 bestuurders van auto’s, scooters en (elektrische) fietsen staande gehouden.

Bekeuringen

Veel bekeuringen werden gegeven voor de technische staat van het voertuig waaronder de verlichting die niet werkte. Maar er werden ook bekeuringen uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs, het niet dragen van de gordel en één met een scheur in de voorruit. Drie bestuurders reden onder invloed van drugs en één onder invloed van alcohol. En er werd vijf keer te hard gereden. Vijfentwintig bestuurders konden hun weg vervolgen na een waarschuwing om alsnog hun zaken op orde te brengen.