VEH: Appartementseigenaren missen fors belastingvoordeel

Appartementseigenaren lopen vaak honderden euro’s belastingvoordeel mis van leningen die door hun Vereniging van Eigenaars (VvE) zijn afgesloten. Maar weinig eigenaren weten dat het eigen aandeel in de rente van een VvE-lening aftrekbaar is bij hun belastingaangifte. Dit blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis onder VvE-leden en gesprekken met VvE-beheerders.

Veel appartementseigenaren zijn niet op de hoogte dat een lening die hun VvE heeft afgesloten, zoals voor verduurzaming of onderhoud van het gebouw, voor elk van hen een flink belastingvoordeel kan opleveren. Het eigen aandeel in de betaalde rente is dan een aftrekpost bij de belastingaangifte. Het persoonlijk voordeel kan al snel oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. De hoogte is afhankelijk van het breukdeel per appartement, de hoogte van de lening en de betaalde rente (zie rekenvoorbeeld).

Deze nauwelijks bekende en zelden gebruikte vorm van renteaftrek is belangrijk om lastige opgaven als verduurzaming en groot onderhoud voor appartementseigenaren beter betaalbaar te maken. Dit is belangrijk omdat de overheid wil dat alle woningen voor 2050 duurzaam en gasvrij zijn.

Oproep aan kabinet: maak dit belastingvoordeel makkelijker

Vereniging Eigen Huis wil dat banken en andere geldverstrekkers zoals verduurzamingsfondsen, verplicht worden om jaarlijks een overzicht geven van de betaalde rente op appartementsniveau. Zo kunnen eigenaren eenvoudig hun eigen aandeel opgeven en het belastingvoordeel claimen. De vereniging is blij dat de Belastingdienst constructief meedenkt over het verbeteren van de informatie over deze vorm van renteaftrek.

Het aandeel van individuele appartementseigenaren is nu nog niet gespecificeerd. Daardoor kunnen de gegevens ook nog niet worden verwerkt in de voor-ingevulde belastingaangifte, zoals dat bij leningen voor grondgebonden woningen gebruikelijk is. Veel appartementseigenaren missen hierdoor het belastingvoordeel waar zij recht op hebben.

De vereniging wil daarom dat de staatssecretaris Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane wettelijk regelt dat deze betaalde rente voortaan wordt opgenomen in de voor-ingevulde belastingaangifte. Ook vraagt de vereniging om coulance als appartementseigenaren hun misgelopen voordeel alsnog met terugwerkende kracht claimen. Dit kan tot een periode van vijf jaar.

Fiscaal voordeel stimuleert verduurzaming appartementen

Veel VvE's staan voor forse en kostbare verduurzamingsopgaven. Omdat het spaargeld daarvoor vaak niet voldoende is, is het essentieel dat er voordelige leenmogelijkheden zijn en dat de appartementseigenaren de bestaande mogelijkheden van renteaftrek niet mislopen.