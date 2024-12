Politie valt binnen in oplichtingszaak; drie aanhoudingen

Dinsdagmiddag 17 december viel de politie een huis in Amsterdam binnen in een onderzoek naar grootschalige oplichting. Er werden drie mannen overrompeld en aangehouden omdat zij verdacht worden van oplichting, waaronder helpdeskfraude en spoofing.

In de Eenheid Midden-Nederland begon een onderzoek na een internetaangifte van een slachtoffer uit Utrecht. De man gaf aan telefonisch opgelicht te zijn door iemand die zich voordeed als bankmedewerker waarbij zijn computer werd overgenomen door de cybercriminelen. De oplichters hadden zelfs technische hulpmiddelen om het telefoonnummer mee te sturen van de bank. Het blijkt geen incident op zichzelf te zijn, want een groep oplichters blijkt veel meer slachtoffers te hebben gemaakt.

Veel slachtoffers en schade

In achterliggende maanden werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de oplichtingspraktijken. Aan de hand van meerdere aangiftes en veiliggestelde data kreeg de politie een beter beeld van de omvang van de zaak. De daders maakten veel slachtoffers door middel van bankhelpdeskfraude, waarbij criminelen zich voordoen als medewerker van een (crypto)bank en vragen om bankgegevens. Door middel van spoofing konden de oplichters zelf ingevoerde telefoonnummers van de bank meesturen naar de telefoon van het slachtoffer. Anderen werden slachtoffer van computerfraude door gebruik te maken van computerprogramma Anydesk, waarbij criminelen de besturing van de computer overnamen. De internetcriminelen maakten zo een groot aantal slachtoffers in Nederland, maar vermoedelijk ook in België en Duitsland. Het exacte aantal slachtoffers en het schadebedrag is pas duidelijk als het onderzoek is afgerond, maar vermoedelijk loopt het totale schadebedrag bij slachtoffers in de tonnen.

Aanhoudingen en doorzoekingen

De Ondersteuningsgroep (OG) en digitaal specialisten van de politie zijn afgelopen dinsdag binnengetreden in de woning van waaruit de oplichting vermoedelijk werd gepleegd. Daar werden drie mannen aangetroffen en op heterdaad aangehouden onder andere op verdenking van betrokkenheid bij oplichting, computervredebreuk en witwassen. Het gaat om een 26-jarige man uit Den Haag, een 27-jarige man uit Duitsland en 32-jarige man uit Koog aan de Zaan. Ook zijn drie woningen in Amsterdam, Den Haag en Voorburg doorzocht. Hierbij werden meerdere mobiele gegevensdragers door digitaal specialisten veiliggesteld en in beslag genomen. Het onderzoek loopt verder en het is goed mogelijk dat deze nieuwe data leidt naar meer verdachten en aangiften. Daarom sluiten we meerdere aanhoudingen niet uit.

Slachtofferbeslag

Verder is beslag gelegd op twee auto’s, meer dan €150.000 aan cryptovaluta, grote hoeveelheden cash geld en dure merkkleding. Dit is bedoeld als ‘conservatoir beslag’, ook wel bekend als slachtofferbeslag. De staat legt dan beslag op het vermogen, of een deel daarvan, van verdachten van een misdrijf. Dit gebeurt nog voordat de rechter een uitspraak doet. Het beslag is een soort zekerheidstelling op een eventuele schadevergoeding waartoe een verdachte uiteindelijk veroordeeld zou kunnen worden.