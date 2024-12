Somberste periode sinds 1990 voorbij

De zon schijnt vandaag weer in De Bilt en daarmee is de uitzonderlijk sombere periode voorbij. Sinds 1990 zijn er niet zoveel zonloze dagen op rij geweest in De Bilt. De zonloze reeks begon al op 9 december en duurde tot en met 19 december. In totaal duurde de reeks daarmee elf dagen.

In 1993 verliep de periode van 2 februari tot en met 11 februari zonloos. Dat was een reeks van tien dagen, maar dit jaar was de reeks dus uiteindelijk nog iets langer met elf dagen. De laatste keer dat het nog langer somber was dan dit jaar was in 1990 met twaalf zonloze dagen. Toen was het van 25 december 1989 tot en met 5 januari 1990 zonloos.

Record is 14 zonloze dagen

Het record voor de langste reeks dagen zonder zonneschijn in De Bilt staat op veertien dagen. Dit werd gemeten van 6 februari 1959 tot en met 19 februari. De langste zonloze periode in december werd genoteerd in 1934, van 17 december tot en met 28 december. Dit was een zonloze periode van twaalf dagen.

Ook voor januari staat het record voor de langste zonloze periode op twaalf dagen, van 16 januari tot en met 27 januari.