Nieuwe indeling luchtruim leidt tot betere trainingsruimte voor luchtmacht

Noorden van Nederland

De nieuwe indeling van het luchtruim zorgt voor betere oefenruimte voor de luchtmacht in het noorden van het land. Het betekent verder voor de civiele luchtvaart korter vliegen van en naar burgerluchthavens en daarmee onder meer vermindering van geluid. Door de uitbreiding van het oefengebied in het noorden, ontstaat er meer ruimte om te trainen met F-35-gevechtsvliegtuigen. Dat gebeurt doorgaans op grote hoogte.

Oefengebied in zuiden opgeheven

Door de vergroting van het noordelijke oefengebied wordt de kleinere versie voor training met gevechtsvliegtuigen in het zuidelijke deel van het luchtruim opgeheven. Door de beschikbaarheid van één groter aaneengesloten gebied kunnen jachtvliegers beter en efficiënter trainen.

Civiel luchtverkeer

Civiel luchtverkeer hoeft bovendien niet meer om te vliegen. De toestellen gaan dus sneller van en naar Schiphol. Hiermee geeft het kabinet invulling aan de doelstelling van de Europese Unie om omvliegen te verminderen.

Laagvlieggebieden voor helikopters

De reguliere oefeningen van de luchtmacht, vanuit bijvoorbeeld de vliegbases gaan wel nog door. Daarnaast zoekt Defensie nog steeds naar meer ruimte via het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Daarvoor onderzoekt Defensie ook locaties voor ruimtebehoeften in het zuiden, zoals laagvlieggebieden voor helikopters, helikopterlandingsplaatsen en de toename in gebruik jachtvliegtuigcapaciteit. Welke behoeften waar zullen landen wordt pas bekend gemaakt met de publicatie van de Nationale Beleidsvisie NPRD in 2025.

Komende jaren

Het huidige plan start met de publicatie van een schetsontwerp begin 2025. Hiervoor wordt een externe commissie aangesteld. Deze beoordeelt de nieuwe indeling van het luchtruim. Bovendien geeft de commissie advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie. Het ontwerp en advies worden daarna voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt begin 2026. Eind 2028 wordt het Definitieve ontwerp verwacht. De implementatie van de nieuwe indeling gebeurt tussen eind 2028 en 2030. Bekijk voor meer informatie de website www.luchtvaartindetoekomst.nl