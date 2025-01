Zeker 17 patiënten in Oogziekenhuis

De jongste is negen jaar. Het letsel is dusdanig ernstig dat vijf mensen vanochtend geopereerd moeten worden. Eén oog is volledig blind door legaal vuurwerk geworden (en zelf afgestoken). De meeste oogletsels zijn veroorzaakt door legaal vuurwerk (verhouding: 60% legaal vuurwerk, 10% illegaal, 30 % onbekend). 50% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. In de loop van de ochtend worden er meer mensen verwacht. De drukte in Het Oogziekenhuis is helaas vergelijkbaar als de drukte tijdens Oud en Nieuw 2023 / 2024.

Oogarts Tjeerd de Faber: "Helaas is de afgelopen jaarwisseling opnieuw een tragische herhaling van wat we al zo vaak hebben gezien: een horrornacht vol vuurwerkletsel. Vanochtend alleen al moeten we vijf patiënten opereren. Dit staat in schril contrast met de jaren waarin er een landelijk vuurwerkverbod van kracht was. Het is onbegrijpelijk dat deze situatie zich blijft herhalen, terwijl de oplossing zo duidelijk is. Ik doe daarom nogmaals een dringende oproep aan de politiek: bescherm de burgers en stel een permanent verbod in op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Tijdens de coronapandemie hebben we met twee jaarwisselingen zonder particulier vuurwerk duidelijk gezien dat het aantal gevallen van blijvend oogletsel zeer drastisch afnam. Waarom zouden we toestaan dat mensen voor de rest van hun leven getekend worden, terwijl we dit eenvoudig kunnen voorkomen? In de afgelopen jaren heb ik honderden patiënten met vuurwerkletsel behandeld en talloze ogen blind zien worden. Het is toch onacceptabel dat zoveel mensen levenslang getraumatiseerd raken door iets wat met een vuurwerkverbod te vermijden is?"



Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de medisch specialistische vereniging waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Permanent verbod op vuurwerk afgestoken door consumenten

Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de zeventiende keer het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door vuurwerk. Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Niet alleen Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en vele andere organisaties (waaronder álle medisch specialistische verenigingen) maken zich hard voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. De organisaties pleiten voor het organiseren van professionele vuurwerk- of droneshows en hebben al in 2014 het Vuurwerkmanifest gelanceerd. Inmiddels wordt het manifest gedragen door meer dan 750.000 particulieren en organisaties.



Bovenstaande cijfers van letsels door vuurwerk betreffen de cijfers van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De landelijke cijfers worden komende week bekend gemaakt.