Tientallen aanhoudingen tijdens oudejaarsnacht

De politie Midden-Nederland heeft een drukke jaarwisseling achter de rug. We moesten uitrukken voor honderden meldingen. In onze hele eenheid (Utrecht, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek) zijn 44 mensen aangehouden. Aanleiding was onder meer het bekogelen van agenten en boa’s met vuurwerk, het in brand steken van auto’s en mishandeling.

Door vroegtijdig ingrijpen hebben we een aantal ordeverstoringen weten te voorkomen of in de kiem weten te smoren. Dat gebeurde onder andere op Urk, in Huizen en Amersfoort. Opvallend: bij bijna alle aanhoudingen en openbare ordeverstoringen was sprake van zwaar en verboden vuurwerk. Zo werd in IJsselstein het politiebureau bekogeld met zwaar vuurwerk. In de stad-Utrecht hebben we de ME moeten inzetten om de rust in de wijken Overvecht en Kanaleneiland te laten terugkeren.

Ernstig geweldsincident

In Woerden raakte oudejaarsnacht rond 03:30 uur 49-jarige man zwaargewond door een geweldincident. We hebben een 27-jarige verdachte aangehouden. In Amersfoort raakte een 51-jarige man gewond bij een steekincident. Ook in deze zaak is iemand aangehouden, een 39-jarige man. In beide zaken is de recherche bezig met onderzoek.

Agenten gewond

Tijdens de jaarwisseling raakten twee agenten gewond, waarbij één collega een vuist in het gezicht kreeg tijdens een aanhouding.