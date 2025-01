Gouden Film voor Dikkie Dik 2: Een Nieuwe Vriend voor Dikkie Dik

100.000 bezoekers

Op 31 december jl. behaalde de film 100.000 bezoekers en vandaag volgde de feestelijke uitreiking van de Gouden Film door René Mioch aan de regisseurs Joost van den Bosch en Erik Verkerk en producent Linda Snoep in Pathé Haarlem. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. Het filmjaar 2024 is afgesloten met de 16e Gouden Film voor Dikkie Dik 2: Een Nieuwe Vriend voor Dikkie Dik. Afgelopen augustus behaalde het eerste filmdeel Dikkie Dik en de Verdwenen Knuffel ook al de Gouden Film-status.

Over de film

Dikkie Dik is terug met zijn tweede bioscoopavontuur! Op een winterse dag ontdekken Dikkie Dik en Poes Muis iets nieuws: sneeuw! Maar er is ook een nieuwe buurtgenoot; een grote, luidruchtige hond die Blaf heet. Brr, daar houden de poezen niet van! Dikkie Dik en Poes Muis gaan er snel vandoor en onderweg ontdekken ze een slee. Leuk om mee van de duinen af te zoeven! Op weg naar de heuvels komen ze al sleeënd hun oude vrienden tegen zoals de schapen en eekhoorntjes, maar maken ze ook nieuwe vrienden met de hazen. Ondertussen blijft Blaf hen overal volgen, maar is hij wel zo eng of wil hij gewoon vrienden zijn?

Over de productie

Dikkie Dik 2: Een Nieuwe Vriend voor Dikkie Dik is geregisseerd door Joost van den Bosch en Erik Verkerk. Het scenario is geschreven door wijlen Burny Bos die het verhaal baseerde op de Dikkie Dik-boeken van Jet Boeke. Phanta Animation produceerde de animatiefilm in coproductie met BosBros. In één jaar tijd hebben beide Dikkie Dik-films van dezelfde franchise allebei de Gouden Film behaald. Komiek en presentator André van Duin sprak het verhaal in voor de film en zingt ook alle liedjes die in de film te horen zijn.

Dikkie Dik 2 is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive, het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) van de Vlaamse Overheid, Screen Flanders, de Tax Shelter Maatregel van de Belgische Federale Overheid in samenwerking met Scio Productions, Gottmer Uitgevers Groep, In The Air en in coproductie met KETNET. Dikkie Dik 2: Een nieuwe vriend voor Dikkie Dik is via filmdistributeur In the Air te zien in 170 bioscopen.

Over de Film Awards

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden toegekend door het Nederlands Film Festival, het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires en korte films die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.