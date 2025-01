Politie onderzoekt brandstichting Turkse bakkerij

Aan de Kamperfoeliestraat is zaterdagmorgen om 01.00 uur de Turkse bakkerij vermoedelijk getroffen door een brandstichting. De politie onderzoekt dit incident en meerdere geweldsincidenten en zoekt getuigen en camerabeelden.

Forensische onderzoekers van politie en brandweer onderzoeken de oorzaak van de brand. De brand was snel onder controle, maar het pand raakte zwaar beschadigd. De eigenaar deed aangifte bij de politie. Verder zijn er diverse getuigen verhoord.

In december van vorig jaar vonden er meerdere incidenten bij hetzelfde pand plaats. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze voorvallen.