Vrouw belandt ondersteboven met auto langs N617 bij Sint-Michielsgestel

Ondersteboven

Een vrouw raakte met haar auto door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde meters verder ondersteboven tegen een boom. De vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Mist

Na het ongeval was de weg in beide richtingen dicht om de hulpdiensten de ruimte te geven. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto af te slepen. Politieagenten regelden het verkeer. Of de mist heeft meegespeeld bij dit ongeval is niet bekend.