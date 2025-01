Het bedrijfsuitje dilemma: Origineel, voor iedereen geschikt én binnen budget

Met de kerstborrel net achter de rug, staan de bedrijfsuitjes voor het voorjaar voor de deur. Iedereen kijkt er reikhalzend naar uit... of toch niet? Want het organiseren van zo'n uitje is vaak een hele klus. Je wilt iets origineels bedenken, iets wat uit de band springt en waar nog lang over nagepraat wordt. Maar tegelijkertijd moet het natuurlijk voor iedereen leuk zijn. En alsof dat nog niet uitdagend genoeg is, moet het hele spektakel ook nog eens binnen het budget passen.

Hugo Haarman van Pubevents.nl, gespecialiseerd in het organiseren van bedrijfsuitjes, zegt: "Origineel, een beperkt budget, en voor iedereen geschikt. Dit blijft een uitdaging en kost veel uitzoekwerk. Het gevolg is dat veel bedrijven toch voor 'de veilige keuze' gaan."

De veilige keuze vs. een onvergetelijke ervaring

Maar wat is die 'veilige keuze' dan precies? Vaak is dat een standaard activiteit zoals bowlen, lasergamen of een escape room. Leuk, maar die originele, persoonlijke twist waar mensen vaak naar op zoek zijn, ontbreekt. En hoe zorg je ervoor dat het uitje ook echt voor iedereen geschikt is? De ene collega houdt van actie, de ander is liever creatief bezig en weer een ander wil gewoon lekker borrelen.

Recent onderzoek van Nationalevacaturebank.nl (2023) bevestigt dit. Uit het onderzoek blijkt dat de activiteit voor veel werknemers niet eens zo belangrijk is, als er maar geborreld kan worden. Opvallend is ook dat bijna de helft van de werknemers helemaal geen bedrijfsuitje heeft. En van degenen die wél een uitje hebben, klaagt een aanzienlijk deel.

Bedrijfsuitjes in de lift

Na de Covid-periode is er een duidelijke toename te zien in het aantal bedrijfsuitjes. Ook de budgetten per persoon worden ruimer, blijkt uit onderzoek van Fundustry (2023). “De tijd dat je met een simpele barbecue iedereen tevreden kon stellen, ligt definitief achter ons. En wist je dat vooral de jongere generatie (Gen Z) dol is op bedrijfsuitjes?” Volgens De Telegraaf (2023). Kortom, het bedrijfsuitje is populairder dan ooit, maar de eisen liggen hoger.

Denk out-of-the-box!

Hoe organiseer je nu een bedrijfsuitje dat wél aan alle verwachtingen voldoet? De sleutel ligt in het denken 'out-of-the-box'. Durf af te wijken van de standaardformule en kies voor een activiteit die echt bij jouw team past.

Enkele tips:

• Betrek je medewerkers: Vraag je medewerkers naar hun wensen en interesses. Wat vinden zij leuk om te doen? Welke activiteiten sluiten aan bij de bedrijfscultuur?

• Kies voor een thema: Een thema geeft je uitje een extra dimensie en maakt het makkelijker om de juiste activiteiten te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een 'festival thema', een 'outdoor avontuur' of een 'culinaire ontdekkingstocht'.

• Combineer verschillende activiteiten: Zo is er voor ieder wat wils. Begin bijvoorbeeld met een actieve outdoor activiteit, gevolgd door een creatieve workshop en sluit af met een gezellige borrel.

• Zoek naar unieke locaties: Verras je medewerkers met een bijzondere locatie, zoals een oude fabriek, een kasteel of een boot.

Meer dan alleen een uitje

Een geslaagd bedrijfsuitje draait om meer dan alleen een leuke activiteit. Het is een kans om de teambuilding te versterken, de communicatie te verbeteren en de motivatie van je medewerkers te verhogen. Door te investeren in een origineel en goed georganiseerd bedrijfsuitje, investeer je in je team en in het succes van je bedrijf.