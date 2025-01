Nieuwe DDos-aanval op SURF-netwerk van onderwijs- en zorginstellingen

Ook vrijdag hebben onderwijs- en zorginstellingen voor de derde dag op rij last gehad van geen of traag internet door een grote ddos-aanval.

SURF

Netwerkprovider SURF heeft vrijdag aangegeven dat de ddos-aanval, die deze ochtend om 8.20 uur weer was gestart, inmiddels is gestopt. 'We hebben gezien dat de mitigerende maatregelen positief effect hebben gehad', zo meldt SURF vrijdag.

Aangifte gedaan bij politie

'Er is aangifte gedaan bij de politie. We staan in nauw contact met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en dragen bij aan het onderzoek van het NCSC naar de herkomst van de aanvallen.

Eerdere aanvallen

Ook op 15 en 16 januari was er sprake van grootschalige aanvallen. Deze aanvallen zijn veel groter dan de 'reguliere' DDoS-aanvallen waar het SURF-netwerk dagelijks mee te maken heeft. Ook bevond het verkeer zich op een punt in het SURF-netwerk waar filteren niet (goed) mogelijk was. De organisatie SURF had zelf ook last van een vertraagde verbinding, waardoor berichten naar relaties niet of met vertraging aankwamen.

DDoS-aanval

Een DDoS (Distributed Denial of Service)-aanval is een cyberaanval waarbij een grote hoeveelheid dataverkeer naar een computer of netwerk wordt gestuurd met als doel de werking van een website, server of netwerk te verstoren of plat te leggen.