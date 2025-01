Nieuwe politieauto’s voor noodhulp: Ford Kuga Full Hybrid en de BMW X1

Gepresenteerd

'Vandaag werden de nieuwe politieauto’s gepresenteerd aan de pers. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan twee leveranciers: Ford en BMW. De twee nieuwe basispolitievoertuigen worden de Ford Kuga Full Hybrid en de BMW X1', aldus de politie.

Crossover SUV’s

‘Zowel de Ford Kuga als de BMW X1 is een Crossover SUV’, vertelt sectorhoofd Voer- en Vaartuigen Peter Brouwer van het Politiedienstencentrum. ‘Dit heeft als voordeel dat er veel beenruimte in de auto is, zowel voorin voor de bestuurder en bijrijder als achterin de auto voor andere inzittenden. Door de grotere rijhoogte kunnen de auto’s goed over obstakels, zoals verkeersdrempels rijden. Beide modellen zijn uitgerust met een nieuwe dakset met fellere blauwe lampen, achteruitrijcamera en achteruitrijverlichting. Net als bij het huidige politiebasisvoertuig zijn de voordeuren volledig bepantserd.’

Andere sterke punten van de nieuwe basispolitievoertuigen zijn:

- een hoge in- en uitstap en verbeterd zicht door hogere zitting;

- grote kofferbak met een overzichtelijke indeling van benodigde inventaris;

- goede zichtbaarheid van de stopborden door plaatsing achter zonneklep en achterruit;

- lichtmetalen velgen, wat gunstig is voor het koelen van de remmen;

- beide voertuigen hebben een benzinemotor in plaats van diesel;

- de Ford Kuga met hybride motor is zeer stil, wat van pas kan komen bij surveillancewerk.

Flexibiliteit

Er is bewust gekozen voor twee automerken, vertelt Brouwer. ‘De huidige automarkt is sterk veranderd. Er zijn lange levertijden op voertuigen door tekorten in onder andere chips, grondstoffen en andere onderdelen. Om flexibiliteit in te bouwen en te voorkomen dat leveringen vertraging oplopen, heeft de politie ervoor gekozen een contract aan te gaan met twee leveranciers.’

Getest in de operatie

De nieuwe basispolitievoertuigen zijn de afgelopen maanden uitgebreid getest, vertelt Brouwer. ‘De auto’s zijn ingezet voor een gebruikersperiode van vier maanden. In deze tijd zijn de voertuigen in de operatie getest. Verschillende basisteams in het land kregen de tijd om de voertuigen uit te proberen, zowel in de stad als in landelijke gebieden. Hieruit zijn nog enkele kleine wensen en verbeteringen gekomen, die worden doorgevoerd voordat de voertuigen in grote aantallen in productie gaan.’

Geleidelijke invoering

De Ford Kuga en BMW X1 worden geleidelijk toegevoegd aan het wagenpark van de politie. Brouwer: ‘Zodra een voertuig vervangen moet worden of het wagenpark van een politie-eenheid wordt uitgebreid na 1 januari 2025, wordt er een Ford Kuga of BMW X1 geleverd. Daarnaast staan er nog Mercedes B-klasse voertuigen in bestelling die nog uitgeleverd worden vanuit het vorige contract. Dit betekent dat er de komende jaren meerdere merken basispolitievoertuigen zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld.’

Vanaf 2026 ook elektrische noodhulpvoertuigen

Naast deze aanbesteding loopt er een aanbesteding voor een elektrisch basispolitievoertuig. Deze week is bekend geworden dat de opdracht voorlopig gegund is aan Skoda. De Skoda Enyac wordt het elektrische basispolitievoertuig. Hiermee wil de politie een bijdrage leveren aan haar duurzaamheidsdoelstellingen en de CO2-reductie verlagen. Verwachting is dat vanaf het vierde kwartaal van 2025 de eerste elektrische basispolitievoertuigen rondrijden. Uiteindelijk zal een op de drie basispolitievoertuigen elektrisch zijn.