Win-win-win: Defensie en bedrijfsleven bundelen krachten

In 2030 moet een derde van het personeelsbestand van Defensie uit reservisten bestaan. 'Dit betekent een groei van 12.000 parttime-militairen. Om deze doelstelling te bereiken, trekt Defensie de samenwerkingsbanden met het bedrijfsleven aan. In een brief aan werkgevers en werknemers wordt het belang van een gezamenlijke inspanning benadrukt', zo meldt het ministerie van Defensie.

Win-win-win-situatie

Het Platform Defensie Bedrijfsleven (PDA) en landelijk overlegorgaan Stichting van de Arbeid (SvdA) sturen de brief naar alle leden van het SvdA. Hierin worden werkgevers en werknemers uitgenodigd om contact op te nemen voor meer informatie. Volgens de betrokken partijen is de samenwerking een win-win-win-situatie. Werkgevers leveren een maatschappelijke bijdrage. Ze krijgen personeel terug met meer vaardigheden. Denk aan doorzettingsvermogen, kunnen samenwerken en plannen. Werknemers krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen en doen waardevolle ervaring op. Daarnaast levert het pluspunten op voor Defensie. Deze organisatie bouwt immers aan een flexibele en gemotiveerde personeelsbasis, essentieel voor de veiligheid van Nederland.

Slimme oplossingen

De functie van reservist moet aantrekkelijk zijn. Daarom moedigt Defensie werkgevers en vakbonden aan te komen tot flexibele afspraken. Aangepaste inzetroosters bijvoorbeeld of aanvulling van het loon tijdens militaire inzet. “We hebben elkaar keihard nodig. Samen moeten we slimme oplossingen bedenken om de krappe arbeidsmarkt aan te pakken. Voldoende personeel is cruciaal, niet alleen voor pieksituaties, maar ook om langdurige inzet vol te houden”, benadrukt staatssecretaris Gijs Tuinman.

Doorslaggevend belang

Nederland bereidt zich erop voor het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten te moeten beschermen. Daarbij is het van doorslaggevend belang de weerbaarheid op orde te brengen. Reservisten vergroten bij uitstek de capaciteit en het voortzettingsvermogen. Tot voor kort hadden reservisten vooral bewakingstaken. Nu zijn ze binnen alle vakgebieden belangrijk. Zo is vooral de capaciteit van technici is schaars. Tuinman: “Daar loont het om goede afspraken te maken met het bedrijfsleven, zodat zij zijn in te zetten voor de werkgever én de veiligheid van Nederland.”

'Gesprekken met 400 mogelijk nieuwe partners'

Op dit moment werkt Defensie al samen met 75 bedrijven en zijn er gesprekken met 400 mogelijke nieuwe partners. Dit netwerk varieert van grote commerciële partijen als Capgemini en Thales tot overheidsinstanties als de Belastingdienst en onderwijsinstellingen.