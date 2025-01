Illegale bijeenkomst OMG Satudarah ontbonden

Een clubavond van de verboden OMG Satudarah in een horecagelegenheid in het centrum van Tilburg is vrijdagavond ontbonden. Er zijn 10 mannen aangehouden bij deze actie. Ook werden er aanzienlijke hoeveelheden contact geld in beslag genomen.

In 2018 verbood de rechter motorclub Satudarah vanwege hun betrokkenheid bij criminele activiteiten, zoals geweld, drugshandel en intimidatie. Deze clubs vormden volgens de rechtbank een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. Het voortzetten van een verboden club is strafbaar gesteld. Het voortzetten van de verboden organisatie kan blijken doordat er bijvoorbeeld nog clubavonden worden gehouden of colours (hesjes) worden gedragen.

Clubavonden

Kortgeleden kwam er informatie binnen bij de politie dat enkele voormalige leden van deze verboden club toch op vaste tijden clubavonden hielden. Dit is verboden en ongewenst. De avonden zouden plaatsvinden in een horecagelegenheid in de Koestraat. Er is een onderzoek gestart wat heeft geleid tot de politieactie op vrijdagavond.

In verband met de mogelijke gevaarzetting is als eerste een arrestatieteam naar binnen gegaan. Nadat het sein veilig was gegeven, zijn de bezoekers van wie niet kan worden vastgesteld dat zij deelnamen aan de voortzetting van de verboden organisatie naar buiten geleid. De leden van de motorclub zijn allen aangehouden. Ze zijn naar het bureau gebracht waar ze zijn ingesloten voor de nacht. Na verhoor zullen ze worden vrijgelaten.

Provocerende uitingen

Enkele van de aangehouden verdachten zijn al eerder verhoord in verband met verboden uitingen van hun lidmaatschap aan de motorclub tijdens en na een voetbalwedstrijd in Tilburg in mei 2024. Meerdere mannen hadden hun bovenlichaam ontbloot en poseerden voor een foto met de RMS vlag. Op de ruggen van deze mannen was de naam en het clublogo van de verboden motorclub duidelijk te lezen. Alle verdachten wordt voortzetting van een verboden verklaarde organisatie ten laste gelegd.