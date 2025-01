Voormalig minister Bruins Slot terug bij de Landmacht

Voormalig minister mr. drs. Hanke Bruins Slot keert op 12 februari terug bij de Koninklijke Landmacht. Bruins Slot: “Ik wil me graag weer inzetten voor Defensie en veiligheid.” Bruins Slot wordt aangesteld in de rang van generaal-majoor. Totdat zij in de zomer daadwerkelijk met haar functie start, doorloopt zij een opwerktraject.

Carrière bij de landmacht

De voorziene functie wordt op een later moment bekendgemaakt. Dat gebeurt omdat deze onderdeel is van een reeks van reguliere wisselingen van topfunctionarissen bij Defensie. Bruins Slot is haar carrière bij de landmacht gestart binnen de artillerie. Als militair werd ze onder andere uitgezonden naar Afghanistan.

Minister Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken

Sinds haar vertrek bij Defensie deed Bruins Slot kennis en ervaring op als CDA-Kamerlid met Defensie in haar portefeuille, als minister van Binnenlandse Zaken en later als minister van Buitenlandse Zaken.

Onno Eichelsheim

Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim is blij met de terugkeer van Hanke Bruins Slot: “Met al haar opgedane ervaringen in de afgelopen jaren is zij een aanwinst voor Defensie.”