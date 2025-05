Hof legt hogere straf op voor dodelijk ongeluk A59 waarbij heel gezin omkwam

250 km/u

De man reed in maart 2023 op de A59 ter hoogte van Sprang-Capelle. Hij had op dat moment meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op en reed 250 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid gold van 130 kilometer per uur. Met één hand bestuurde hij de auto en met zijn telefoon in de andere hand filmde hij zijn levensgevaarlijke rijgedrag. Zowel het rijden onder invloed als het filmen van zijn ernstige verkeersovertredingen had hij al vaker gedaan. Toen een echtpaar en hun twee jonge kinderen een vrachtwagen wilde inhalen, kwam de verdachte met extreem hoge snelheid aan rijden. Hij heeft niet meer tijdig geremd en klapte op de auto van het gezin, waarna de auto in brand vloog en het hele gezin om het leven kwam.

Oordeel hof

Het hof oordeelt dat er sprake is van doodslag, meermalen gepleegd. Door op deze wijze en onder deze omstandigheden te rijden, heeft de man bewust de aanmerkelijke kans op een ongeval met dodelijke afloop aanvaard. Op het moment dat de verdachte uiteindelijk remde, zou afremmen of bijsturen geen positief gevolg meer hebben en zouden de gevolgen zeer waarschijnlijk fataal zijn.

Hogere straf

Door de rechtbank is een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Tijdens het hoger beroep hebben twee andere deskundigen geadviseerd om geen tbs op te leggen, omdat de verdachte door verloop van tijd veranderd is en de situatie waarin hij verkeert anders is dan tijdens het onderzoek van de eerste twee deskundigen bij de rechtbank. Het hof volgt deze bevindingen en conclusies en is van oordeel dat, door het niet opleggen van tbs, een celstraf van 16 jaar op zijn plaats is. Daarnaast wordt een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd en een rijontzegging van 10 jaar. Deze gaat in na afloop van detentie.