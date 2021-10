Robot Leonardo kan vliegen, koorddansen, en skateboarden

Onderzoekers van het California Institute of Technology (Caltech) hebben een tweevoetige robot gebouwd die lopen en vliegen combineert om een nieuw type voortbeweging te creëren, waardoor hij uitzonderlijk wendbaar en in staat is tot complexe bewegingen. Dit heeft het Caltech bekendgemaakt.

Leonardo

De naam van bijzondere robot Leonardo is een afkorting van LEgs ONboARD drOne, of kortweg LEO. De deels lopende robot en deels vliegende drone kan een koorddansen, lopen, springen en zelfs skateboarden. LEO, ontwikkeld door een team van Caltech's Center for Autonomous Systems and Technologies (CAST), is de eerste robot die multi-joint benen en propeller-gebaseerde stuwraketten gebruikt om een fijne mate van controle over zijn balans te bereiken.

Artikel

Een artikel over de LEO-robot werd 6 oktober online gepubliceerd en stond op de omslag van Science Robotics in oktober 2021. 'Er is een overeenkomst tussen hoe een mens die een jetpak draagt zijn benen en voeten bestuurt bij het landen of opstijgen en hoe LEO gesynchroniseerde besturing gebruikt van gedistribueerde propeller-gebaseerde stuwraketten en beengewrichten', voegt Chung toe. 'We wilden het raakvlak van lopen en vliegen bestuderen vanuit het oogpunt van dynamiek en controle.'

Video

In onderstaande video zijn de mogelijkheden van de robot te zien.