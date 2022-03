Bij gebruik outdoorkleding kunnen niet-afbreekbare PFAS vrijkomen

Om kleding water- en vuilafstotend te maken worden zeer persistente poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) gebruikt. Het is al langer bekend dat deze stoffen kunnen vrijkomen tijdens het productieproces of wanneer producten met PFAS niet op de juiste manier worden weggegooid. Milieuchemisch onderzoeker Ike van der Veen van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht of deze PFAS ook kunnen vrijkomen tijdens het gebruik van outdoorkleding. Daarvoor analyseerde ze textielen met een gecoate en waterafstotende laag voor en na de blootstelling aan bepaalde weersomstandigheden, wassen en drogen.

Invloed zon en regen

Uit de analyse blijkt dat er ook PFAS kunnen vrijkomen door invloed van zon en regen op de outdoorkleding tijdens het dragen. Om dat te onderzoeken, heeft van der Veen gebruikgemaakt van een verweringsmachine waarbij het textiel werd blootgesteld aan vocht, straling en een verhoogde temperatuur. 300 uur in de machine stond gelijk aan het gebruik van de kleding tijdens de totale levensduur. De PFAS die vrijkomen tijdens het gebruik komen uiteindelijk in het milieu terecht en door hun hoge persistentie worden ze daar niet of nauwelijks afgebroken.\

Wetgeving PFAS

Tot nu toe is er voor 2 PFAS een verbod ingesteld. Aangezien de concentraties van individuele extraheerbare PFAS toenamen als gevolg van verwering, toont van der Veen aan dat wetgeving en het stellen van veiligheidsnormen voor slechts enkele individuele PFAS niet voldoende is om het milieu te beschermen. Ook het vervangen van de ene PFAS verbinding door een andere PFAS verbinding, zoals eerder in blusschuim en zoals het vervangen van PFOA door GenX in teflonproductie, moet volgens van der Veen worden vermeden.