Politie zoekt specifieke getuigen van grote bosbrand Drunen

Bij de enorme bosbrand in Drunen, die zaterdagmiddag ontstond, kwam de brandweer massaal ter plaatse om de brand te blussen. 'Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Om daar meer informatie over te krijgen zoekt de politie getuigen die vanaf het begin van de brand erbij stonden te kijken', zo meldt de politie zondag.

Man in zwarte kleding

De politie zoekt specifiek een man die in de buurt van de brand stond. Het zou gaan om een blanke man die zwarte kleding droeg met een zwarte pet en vermoedelijk eind 30 begin 40 jaar zou zijn. De man stapte uiteindelijk in een kleine auto van het merk Toyota met Nederlandse kentekenplaat.

Vijf jongens

Ook zoekt de politie nog vijf jongens. Deze jongens waren met de fiets. De jongens zouden rond de 14 à 15 jaar oud zijn. Twee van de jongens waren blond. Herken jij jezelf in de omschrijvingen hierboven of herken je iemand aan de hand van de omschrijvingen? Of heb je überhaupt meer informatie over de bosbrand? Dan komt de politie graag met jou in contact. Betrokkenen kunnen bellen naar 0900-8844.