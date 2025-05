WhatsApp, Google Maps en DigiD meest geïnstalleerde apps door Nederlanders

WhatsApp is in Nederland de meest geïnstalleerde app. De app wordt hierbij op de voet gevolgd door Google Maps, DigiD en YouTube. Dat blijkt uit het Mobile App Trends Report 2025 van digital product agency Framna, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek onder 9.000 gebruikers en analyse van 600 apps.

De top-20 bevat naast YouTube bekende social media als Facebook, LinkedIn en Instagram. Een social medium als TikTok ontbreekt daarentegen in de lijst, net als de nieuwsapps van bijvoorbeeld De Telegraaf, Nu.nl, de NOS en de Volkskrant. Ook vergeleken met Denemarken en Zweden, waar het onderzoek ook werd uitgevoerd, scoren de Nederlandse nieuwsapps als categorie relatief laag. Uit de lijst blijkt wel een sterke voorkeur voor praktische apps als Google Maps, 9292, NS, PostNL en Buienradar.

Daadwerkelijke waardering

Bij het onderzoek is ook gekeken naar het succes van een app, op basis van de volgende vier factoren werd de zogeheten App Pulse-score bepaald: tevredenheid, waarde, relevantie en brancheleiderschap. Hoge installatiepercentages en frequent gebruik kunnen wijzen op populariteit, maar ze weerspiegelen niet altijd de daadwerkelijke waardering. Zo worden sociale media vaak geïnstalleerd, maar komen ze niet voor in de top van de de best gewaardeerde apps. De populairste apps op basis van de App Pulse-score zijn WhatsApp, Spotify en ChatGPT.

Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld apps als ChatGPT en Teletekst aan de hand van de vier factoren hoog gewaardeerd worden, ondanks dat de apps niet voorkomen in de top-20 van meest geïnstalleerde apps.

WhatsApp: het digitale knooppunt

WhatsApp is met afstand de populairste app. Het heeft een gebruikerspercentage van liefst 97 procent. De app vervult een unieke dubbelrol: onmisbaar voor zowel privégesprekken als zakelijke communicatie via WhatsApp Business. Klantenservice, meldingen, zoals een herinnering van een afspraak, en interne communicatie verlopen steeds vaker via dit platform – een bewijs van de diepe integratie in het dagelijks leven van Nederlanders.

Deze dominantie roept echter ook zorgen op over uitsluiting, aangezien degenen die geen gebruik maken van het platform het risico lopen zowel sociale als maatschappelijke interacties te missen, wat de invloed van WhatsApp verder versterkt.

Brede acceptatie DigiD en Tikkie

DigiD en Tikkie (zestiende plaats) lijken hun plaats in het Nederlandse digitale speelveld definitief te hebben veroverd. “Deze brede acceptatie is een direct gevolg van hun essentiële functionaliteit, waardoor identiteitsverificatie en financiële transacties naadloos in het dagelijks leven worden geïntegreerd. Digitale producten worden niet alleen gewaardeerd om de bruikbaarheid, ze zijn onmisbaar,” legt Robert Kosse, Managing Director Framna Nederland, uit.

Gebruikersgedrag apps

Er is ook onderzoek gedaan naar het gebruikersgedrag bij de apps. Hieruit blijkt dat 62 procent van de ondervraagde social media-apps dagelijks gebruikt. Die worden gevolgd door nieuws-apps (61 procent) en financiële apps (31 procent). Entertainment-apps (28 procent) staan op de vierde plaats. Opvallend is bovendien dat de grote, traditionele, media niet in de top 20 voorkomen.

Top-20 meest gedownloade apps

1. WhatsApp

2. Google Maps

3. DigiD

4. YouTube

5. Facebook

6. Marktplaats

7. Instagram

8. Albert Heijn

9. Spotify

10. Bol

11. PostNL

12. Messenger

13. NS

14. Netflix

15. Buienradar

16. Tikkie

17. Lidl Plus

18. LinkedIn

19. 9292

20. ING