Groningers kiezen minder vaak voor duurzame mobiliteit: Platteland blijft achter Randstad

Terwijl duurzame mobiliteit in de Randstad steeds populairder wordt, blijven automobilisten in de noordelijke provincies vaker vasthouden aan traditionele benzine- en dieselauto’s.

Uit onderzoek van Autokan.nl onder 1000 autobezitters blijkt dat 64% van de Randstedelingen kiest voor een duurzaam alternatief, terwijl dat percentage in Friesland, Groningen en Drenthe op 52% ligt. In Gelderland, Overijssel en Flevoland is dat slechts 36%, en in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland 40%.

Autobezit per huishouden in Groningen veel lager dan in de randstad

In de Randstad bezit 53% van de huishoudens meer dan één auto, tegenover 39% in Friesland, Groningen en Drenthe. Ook in andere regio’s ligt dat lager: 40% in Gelderland, Overijssel en Flevoland en 46% in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Ondanks dit grotere autobezit rijdt men in de Randstad vaker hybride of elektrisch (27%), terwijl dat percentage in Groningen en de andere noordelijke provincies maar 14% is.

Beschikbaarheid, kosten en afstand naar werk beperken de mogelijkheden in de noordelijke provincies