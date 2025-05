Kosten besparen op je auto in tijden van inflatie: 5 slimme keuzes voor gezinnen

1. Kies voor een full operational lease occasion

Voor gezinnen is het belangrijk om onverwachte kosten te vermijden. Een auto brengt nu eenmaal risico’s met zich mee: denk aan plotselinge onderhoudskosten, hoge reparaties of het verlies in waarde. Daarom kiezen steeds meer gezinnen voor een full operational lease occasion. Je rijdt dan een jonge gebruikte auto voor een vast maandbedrag, waarin alles inbegrepen is: van verzekering en wegenbelasting tot onderhoud en pechhulp. Geen verrassingen, wél zekerheid. Zeker met kinderen op de achterbank is dat een zorg minder.

2. Controleer je autoverzekering kritisch

Veel autobezitters zijn zonder het te weten oververzekerd. Dat geldt vooral bij wat oudere auto’s, waar een allriskverzekering niet altijd meer logisch is. Door over te stappen naar een WA+ dekking of verzekeringen te vergelijken, kun je soms tientallen euro’s per maand besparen. En dat geld kun je beter gebruiken voor andere gezinsuitgaven.

3. Tank bewust en rijd zuiniger

Brandstofprijzen fluctueren sterk, maar met slimme gewoontes kun je besparen. Gebruik apps om de goedkoopste pomp in de buurt te vinden en vermijd tankstations langs snelwegen. Daarnaast loont het om je rijstijl aan te passen: schakel eerder op, laat de auto uitrollen en houd je bandenspanning op peil. Zo rijd je zuiniger en gaat je tank een stuk langer mee.

4. Plan onderhoud slim

Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Plan onderhoud niet pas wanneer er een lampje brandt, maar laat je auto jaarlijks preventief nakijken. Combineer bijvoorbeeld je APK met een kleine beurt bij een betrouwbare garage. Let ook op acties van BOVAG-bedrijven, vooral in het najaar en voorjaar. Het voorkomt dure verrassingen en verlengt de levensduur van je auto.

5. Maak een lange termijnplan: blijven rijden of vervangen?

Soms lijkt het goedkoper om je oude auto nog een jaartje door te rijden, maar in de praktijk stapelen de kosten zich vaak op. Denk aan frequente reparaties, slechtere brandstofefficiëntie en een hogere kans op pech. Overweeg daarom een overstap naar een jong gebruikte leaseauto. Zeker als je kiest voor een transparant leaseconcept zonder onverwachte kosten, kan dat financieel voordeliger zijn dan blijven hangen in onvoorspelbare kosten. Ook een occasion in full operational lease past binnen deze strategie.

Rijden zonder financiële stress

Autobezit hoeft geen blok aan je been te zijn, zelfs niet in tijden van inflatie. Door slimme keuzes te maken, van leasevorm tot rijgedrag, houd je als gezin grip op je mobiliteitskosten. Zo blijft de auto doen wat hij moet doen: vrijheid bieden, zonder financiële kopzorgen.