'Werkenden zijn in voorjaarsnota de melkkoe van het kabinet'

Hogere kosten voor vervoer, energie en zorgbezoeken voelen werkenden direct in hun portemonnee. Tegelijkertijd verkleint de toegang tot vangnetten als de WW verder, terwijl de werkdruk en stress stijgen. Het kabinet lijkt werkenden opnieuw als melkkoe te gebruiken om de begroting rond te krijgen.

Welzijn van werkenden in het geding

Deze belasting komt niet alleen in de vorm van financiƫle lasten, maar ook in de mentale en fysieke belasting op de werkvloer. Werkgevers krijgen hierdoor steeds meer verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun medewerkers, zowel op professioneel vlak als in gezondheid. Bedrijven die investeren in vitale werkplekken, mentale gezondheid en interne mobiliteit, vangen de negatieve effecten van deze maatregelen op hun personeel beter op.

Werkgevers moeten nu meer doen dan ooit. Waar het kabinet tekorten oplost door de druk op werkenden te vergroten, ligt er voor werkgevers een kans echt het verschil te maken. Niet alleen door te reageren op uitval, maar door proactief te investeren in de gezondheid en inzetbaarheid van hun mensen. Zo kan de werkvloer een stabiliserend element worden in een tijd van onzekerheid.

Werkgevers moeten zorgen voor een gezonde werkdruk, eerlijke beloning en voldoende ruimte voor herstel en ontwikkeling. Zonder deze gezamenlijke inspanning dreigt uitputting van werkenden, met negatieve gevolgen voor zowel hun welzijn als voor publieke diensten. In een tijd waarin het kabinet steken laat vallen, is het aan werkgevers op te komen voor hun medewerkers.