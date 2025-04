Man aangehouden voor schietincident Hoogvliet

Een 44-jarige man uit Rozenburg is aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident aan de Texasweg in Hoogvliet. Gelukkig werd niemand geraakt. De politie is op zoek naar getuigen.

Op vrijdag 18 april, rond 23.30 uur zou de verdachte op de Texasweg een wapen hebben gericht op enkele mensen en hebben geschoten. Een persoon kwam bij het vluchten ten val en raakte doordoor licht gewond. Deze is na behandeling weer heengezonden.

De politie doet nog volop onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of misschien later via anderen hebben gehoord.