Man en vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van 85-jarige vrouw in Ermelo

Volledige beperkingen

'Beide verdachten zitten in volledige beperkingen, daarom zijn we terughoudend met het delen van verdere informatie omtrent hen of waarvan zij specifiek worden verdacht. Wat hun rol precies was, is onderdeel van het verdere onderzoek', aldus de politie.

Onderzoek gaat door, informatie en beelden blijven welkom

Ondanks de twee aanhoudingen is het onderzoek nog niet afgerond. Het onderzoeksteam kan uw hulp nog steeds goed gebruiken.

Misdrijf

Na het aantreffen van het slachtoffer was het onderzoek gericht op het achterhalen van de doodsoorzaak. De onderzoeksresultaten wezen al snel uit dat mevrouw dinsdagavond 6 mei slachtoffer was geworden van een misdrijf, waarna het onderzoek zich richtte op het achterhalen van de betrokkene(n) bij haar dood.

TGO

Een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) werd geformeerd dat zichtbaar en onzichtbaar aan de zaak werkte. Onder meer werd uitgebreid forensisch onderzoek in de woning gedaan, maar ook werd gisteravond de hulp van burgers gevraagd door middel van een passantenonderzoek en het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.