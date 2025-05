Provincie Gelderland verleent vergunning voor doden probleemwolf

'We hebben besloten dat de wolf die op 13 april 2025 op de Veluwe een hardloopster heeft gebeten, mag worden gedood. We verlenen hiervoor een omgevingsvergunning aan de Faunabeheereenheid Gelderland', zo heeft de Provincie Gelderland laten weten.

Afwijkend gedrag

'Deze ingreep is nodig omdat het dier afwijkend gedrag vertoont, waardoor het een gevaar vormt voor mensen', aldus de Provincie.

Gaat zeker om een wolf

Via DNA-onderzoek, deskundigenonderzoek en getuigenverklaringen en op basis van beeldmateriaal is vastgesteld dat het aanvallende dier inderdaad een wolf was. Het gedrag van het dier was dusdanig doelgericht en agressief dat het als ernstig en afwijkend moet worden beschouwd. Zo zocht het dier actief mensen op en liet het zich niet verjagen. Ook zijn er meer incidenten geweest met het dier, waarvan deskundigen hebben vastgesteld dat het dezelfde wolf betreft.

Andere maatregelen

De provincie heeft verschillende andere maatregelen overwogen om de veiligheidsrisico’s weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van het Nationale Park De Hoge Veluwe, het toedienen van een pijnprikkel en het verjagen van het dier. Vastgesteld is dat deze maatregelen geen effect hebben (dieren kunnen het park in- en uitlopen), niet uitvoerbaar zijn (een pijnprikkel toedienen) of de kans op herhaling door dit specifieke dier niet wegnemen (verjagen).