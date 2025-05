Inbreker aangehouden na wurgen bewoonster in centrum Amsterdam

De politie kreeg woensdagavond een melding van een gewelddadige inbraak aan de Nieuwe Houttuinen in het centrum van Amsterdam. Dit meldt de politie donderdag.

Vrouw gewurgd

'Terwijl een collega van de meldkamer contact had met een bewoonster werd haar keel dichtgeknepen door de inbreker. De politie is met spoed naar het adres gereden en heeft de verdachte op heterdaad aangehouden', aldus de politie.

Inbraakpoging gemeld

Het gebeurde op woensdagavond 14 mei rond 23.30 uur dat een bewoonster van de Nieuwe Houttuinen zag dat een man mogelijk probeerde in te breken bij een naastgelegen appartement. Terwijl zij melding deed van de inbraak drong dezelfde man haar woning binnen, viel haar aan en kneep haar keel dicht.

Inzet stroomstootwapen

De politie was ondertussen al op weg naar de woning en kreeg ter plaatse allerlei huisraad door de verdachte naar zich toe gegooid. Uiteindelijk heeft een agent het stroomstootwapen ingezet om de man aan te houden. Het gaat om een 22-jarige man zonder woon- en verblijfplaats. De vrouw is uiteraard ontzettend geschrokken. Politiemensen en ambulancepersoneel hebben zich over haar ontfermd.