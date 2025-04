Slachtoffer scooterdiefstal achtervolgt dief

Een slachtoffer (16) werd zaterdag rond 18u30 gewaarschuwd dat zijn scooter niet meer op de parkeerplek stond. De bromfiets was waarschijnlijk gestolen. De man belde een familielid en samen gingen ze op zoek. Al gauw zagen ze de verdachte in de Brugstraat rijden. Ze probeerden zijn weg te blokkeren, maar hij wist via een grasveld te vluchten. Ze zagen hem via de Goirkekanaaldijk wegrijden en reden achter hem aan, maar verloren hem in de Vijverlaan uit het oog. De politie was inmiddels ook aan een zoektocht begonnen en zag de verdachte (14) rijden. Agenten arresteerden hem in de Arent van ’s Gravesandestraat. De scooter liep behoorlijk schade op.