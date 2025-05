Tientallen blokken cocaïne aangetroffen in pand in Erp

De Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant heeft afgelopen vrijdag 9 mei 2025, in een lopend onderzoek naar drugssmokkel via de haven van Vlissingen, tientallen kilo’s cocaïne aangetroffen. Dit laat de politie weten.

Pand in Erp

Tijdens het onderzoek kwam een pand in Erp in beeld. 'In dat pand trof de politie tientallen blokken met vermoedelijk cocaïne aan', aldus de politie. Drie mannen zijn aangehouden: een 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 50-jarige man uit Woerden. Daarnaast zijn meerdere voertuigen in beslag genomen. De politie zet samen met de douane het onderzoek voort.