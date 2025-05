Mariniers moeten voorkomen dat gedetineerden ontsnappen op Sint Maarten vanwege brand

Het mariniersdetachement Sint Maarten wordt momenteel ingezet bij de gevangenis op het eiland. 'Dat gebeurt op verzoek van het Korps Politie Sint Maarten. In de gevangenis brak gisteren brand uit', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Bewaken buitenste ring

'De mariniers zijn verantwoordelijk voor het bewaken en beveiligen van de buitenste ring van de gevangenis. Zij moeten voorkomen dat gedetineerden proberen te ontsnappen. Ook moeten zij de situatie in de omgeving onder controle houden', aldus het ministerie. De Koninklijke Marechaussee is eveneens ingezet om de lokale autoriteiten te ondersteunen.

Bijstand aan civiele autoriteiten

Het leveren van bijstand aan civiele autoriteiten is een van de 3 hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied. De inzet van Defensie gebeurt op verzoek van de lokale overheid. Hiermee draagt Defensie bij aan vrede en veiligheid in het Caribisch gebied.