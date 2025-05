Verdachte in Moldavië aangehouden in onderzoek naar ransomware

Op dinsdag 6 mei is in Moldavië een verdachte aangehouden in een Nederlands onderzoek. Dit meldt de politie.

Ransomwareaanvallen in 2021

'De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij ransomwareaanvallen in 2021, waardoor enkele organisaties in Nederland werden getroffen', aldus de politie. Bij de aanhouding werd tevens een doorzoeking in zijn woning verricht en daarbij werden gegevensdragers en een groot geldbedrag in beslag genomen. De verdachte is aangehouden om te worden uitgeleverd aan Nederland.

Samenwerking

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Team Cybercrime van de politie eenheid Den Haag, Team High Tech Crime, The Centre for combatting Cybercrime van de nationale politie in Moldavië, Cyber Department of the Security Service of Ukraine (SBU) en het Openbaar Ministerie in Nederland, Moldavië en Oekraïne.