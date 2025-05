Demo tegen radicaal-rechtse angstzaaiers en populisten op de Grote Markt in Groningen

Net als in andere grote steden zijn zaterdag 24 mei ook in Groningen duizenden mensen de straat op gegaan en hebben gedemonstreerd tegen radicaal-rechtse angstzaaiers en populisten. Dit meldt Collectief Activisme Groningen zaterdag.

'We hebben er genoeg van'

'Op 24 mei gaan we massaal de straat op. We hebben er genoeg van dat radicaal-rechtse angstzaaiers en populisten de politieke agenda bepalen - in Nederland en wereldwijd. Zij bedreigen wat vanzelfsprekend zou moeten zijn: een betaalbaar huis, een leefbare wereld, een open democratie. Kortom: onze burgerrechten', stelt de organisatie.

Grote Markt

Er werd om 14.00 uur gestart met een sprekersprogramma op de Grote Markt. Rond 14.45 begon een mars door het centrum van Groningen die eindigde in het Noorderplantsoen.