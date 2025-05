Jonge vrouw met schotwond op straat in Amsterdam aangetroffen

In woning Nieuwlandhof beschoten

'Uit onderzoek blijkt dat de vrouw kort daarvoor in een woning aan het Nieuwlandhof is beschoten', aldus de politie. De recherche zoekt een verdachte en is een onderzoek gestart, waarbij ze dringend op zoek zijn naar getuigen en beelden.

Ziekenhuis

Rond 17.45 uur krijgt de meldkamer een melding dat er iemand aan de Nigtevechthof in Amsterdam is aangetroffen met een schotwond. Als de politie ter plaatse komt, treffen ze een gewonde 18-jarige vrouw met een schotwond aan. De politie en het personeel van de ambulance nemen de zorg van de omstanders over en verlenen eerste hulp. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis overgebracht.

Uit woning gevlucht na te zijn beschoten

Uit onderzoek blijkt de vrouw in een woning aan het Nieuwlandhof te zijn beschoten, waarna ze uit de woning weet te vluchten naar het Nigtevechthof. Omstanders treffen haar daar aan en ontfermen zich over haar.

Signalement verdachte

De recherche is dringend op zoek een verdachte. Het gaat om een lange man met een buikje van rond de 25 jaar met donkergetinte huidskleur. De man had een baardje en droeg een shirt van Casa Blanca.

Getuigenoproep

De recherche komt graag in contact met getuigen.