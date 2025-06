Protest tegen onderwijsbezuinigingen verplaatst door treinstakingen

Omdat het treinverkeer in de Randstad komende dinsdag platligt, is het massale protest tegen onderwijsbezuinigingen in Amsterdam door de bonden verplaatst naar een nieuwe, nog nader te bepalen, datum.

Op dinsdag 10 juni zouden duizenden studenten en werknemers uit heel Nederland naar Amsterdam komen om te protesteren tegen de afbraak van het Nederlandse hoger onderwijs. Hun boodschap is duidelijk: het desastreuze kabinet Schoof is ten einde, nu hun rampzalige bezuinigingsplannen nog.

Maar nu de treinstakingen van aanstaande dinsdag zijn uitgebreid van Zuid-Holland naar de hele Randstad, de NS heeft daarop besloten alle treinen te annuleren. Omdat er geen treinen rijden, is een centraal actiemoment in het onderwijs niet langer mogelijk. In overleg met alle actiepartners is daarom besloten de actie in Amsterdam te verplaatsen tot een moment dat dichter op de nieuwe verkiezingen zit.

Dat het actiemoment in Amsterdam is geannuleerd, betekent niet dat ontevreden onderwijsmedewerkers niet mogen staken. De bonden herroepen de staking niet, dus werknemers hebben dinsdag alsnog het recht om te staken.