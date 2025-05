Twee gewonden bij steekincident in Someren, 34-jarige verdachte aangehouden

Bij een steekincident in de nacht van zaterdag op zondag 25 mei aan de Dellerweg in Someren zijn een 53-jarige man en een 23-jarige man, beiden afkomstig uit Someren, gewond geraakt. 'Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte heeft zich inmiddels bij de politie gemeld en is aangehouden. Het betreft een 34-jarige man uit Someren', zo meldt de politie zondag.

Horecagelegenheid

In de nacht van 24 op 25 mei, rond 00.30 uur, ontving de politie een melding vanaf een horecagelegenheid aan de Dellerweg in Someren, waar op dat moment een feestje gaande was. Een man zou twee personen hebben gestoken. Aan het incident zou een conflict vooraf zijn gegaan. De slachtoffers raakten gewond aan het bovenlichaam. Beiden waren aanspreekbaar en zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

Aanhouding verdachte

De verdachte vluchtte in eerste instantie weg in de richting van het naastgelegen bosperceel. Inmiddels heeft hij zich gemeld bij het politiebureau in Helmond waar hij is aangehouden. Het onderzoek loopt nog.