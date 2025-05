FNV: Mensen met arbeidsbeperking eisen werk en respect

Manifestatie Den Haag

Tussen de 1.500 en 2.000 mensen met een arbeidsbeperking komen om 11.30 uur bijeen voor een landelijke manifestatie bijeen op de Koekamp in Den Haag.

Arbeidsbeperking

'Zij eisen werkzekerheid, bestaanszekerheid en respect. Volgens FNV is het tijd dat de politiek investeert in de toekomst van deze doelgroep', aldus FNV. De vakbond pleit voor 40.000 garantiebanen via het plan ‘Recht op Werk’, dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken.