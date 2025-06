Explosief gevonden in Groningen

Hiervoor werd de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst ingezet die even na het middaguur ter plaatse was. Deze constateerde dat het om een daadwerkelijk explosief ging en heeft dit geborgen.

Op een veilige plek elders in de stad werd het explosief tot ontploffing gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van het explosief.

— Politie Groningen (@POL_Groningen) June 9, 2025