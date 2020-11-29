‘Denk Vooruit’-campagne zorgt voor forse stijging in verkoop noodpakketten bij prepshops

De landelijke Denk Vooruit-campagne, waarbij de overheid onder andere TV spotjes uitzendt over het voorbereiden op noodsituaties, leidt tot een opvallende stijging in de verkoop van noodpakketten. Vooral bij Allprepare, één van de grootste Nederlandse aanbieders van noodvoorzieningen, is de impact duidelijk merkbaar.

Media-aandacht zet Nederlanders aan tot actie

De reclamespotjes bevatten praktische adviezen over wat je als huishouden nodig hebt bij een noodsituatie: van de samenstelling van een basisnoodpakket tot tips over de communicatie en watervoorziening. Waar eerdere campagnes vaak vaag bleven, biedt het boekje concrete checklists, en dat blijkt effect te hebben.

“Klanten komen sinds de campagne en daarbij de verspreiding van de boekjes veel gerichter op zoek naar complete noodpakketten,” zegt Wibo Lageveen, mede-eigenaar van Allprepare. “Ze verwijzen letterlijk naar de checklist uit het boekje. Daardoor is er sinds de eerste verspreiding week een duidelijke piek in bestellingen ontstaan.”

Consument wordt bewuster

Voor Allprepare, dat al sinds 2014 actief is in noodvoorzieningen, is de groei goed zichtbaar. Naast de stijging in kant-en-klare noodpakketten ziet het bedrijf ook meer vraag naar waterfilters, noodradio’s en noodrantsoenen. Volgens Wibo Lageveen past deze trend in een bredere verschuiving: Nederlanders nemen voorbereiding op noodsituaties steeds serieuzer, mede door incidenten zoals stroomstoringen, extreem weer en geopolitieke onzekerheid.

Het succes van de campagne zit volgens Lageveen in de eenvoud. Het biedt geen vage adviezen, maar concrete stappen. Nederlanders blijken behoefte te hebben aan die duidelijkheid: wat leg je klaar, wat hoort in een noodpakket, hoeveel water moet je hebben, wat doe je als de stroom uitvalt? Onder andere het boekje beantwoordt precies die vragen waar veel mensen al langer mee rondlopen.

Nieuw soort klant

Voor Allprepare is de toegenomen vraag niet alleen zichtbaar in de orders, maar ook in het soort klanten dat zich meldt. Waar noodpakketten jarenlang vooral door een kleine groep “preppers” werden gekocht, ziet het bedrijf nu een veel breder publiek. Ouders die hun gezin willen beschermen, jongeren die bewuster met risico’s omgaan, ouderen die meer zekerheid willen. Mensen die nooit eerder hadden nagedacht over noodsituaties, staan nu opeens bewust stil bij wat ze zouden doen als de basisvoorzieningen tijdelijk wegvallen.

Volgende golf

Ondertussen bereiden de medewerkers van Allprepare zich voor op een mogelijke volgende golf. Verschillende gemeenten hebben aangekondigd dat zij drukwerk willen verspreiden of lokale campagnes organiseren. Als dat gebeurt, verwacht het bedrijf dat de vraag opnieuw zal toenemen. Dat vraagt om grotere voorraden, sneller bijvullen en een logistiek systeem dat pieken beter kan opvangen.