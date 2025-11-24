Vogelgriep vastgesteld in Holwierde en Terschuur

In Holwierde (gemeente Eemsdelta, provincie Groningen) is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 48.000 vleeskuikens op de locatie door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In Terschuur, gemeente Barneveld, provincie Gelderland, is voor de tweede keer in een week vogelgriep vastgesteld op een legpluimveebedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 28.000 hennen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1-kilometerzone rondom deze nieuwe besmette locatie bevinden zich 4 andere pluimveebedrijven, in de 3-kilometerzone 18 bedrijven en in de 10-kilometerzone 217 bedrijven. Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone rondom de besmettingen in Bennekom op 10 november jl. en Terschuur op 17 november jl. De bedrijven in de 1 en 3 km zone worden door de NVWA gescreend en vervolgens gedurende 10 dagen gemonitord door middel van de kadaverbemonstering en gedurende 14 dagen intensief gemonitord door telefonische monitoring.

Vervoersverbod

Voor de gehele beperkingszone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.