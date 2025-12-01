75% Nederlanders wil prioriteit op gezondheid

Het overgrote deel van de Nederlanders (75%) vindt dat gezondheid en welzijn meer prioriteit moet krijgen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos I&O. Dat terwijl gezondheid geen hoofdthema is voor een nieuw kabinet. “Gezondheid blijft een ondergeschoven kindje”, aldus Prof. dr. Jochen Mierau (UMCG/RUG).

Nederlanders leven steeds korter in goede gezondheid. Ondanks dat onze levensverwachting toeneemt, leven laagopgeleiden mannen gemiddeld met zo'n 20 ongezonde jaren, bij hoogopgeleiden is dat zo’n 13 jaar (RIVM). Vrouwen leven gemiddeld zelfs met nog meer ongezonde levensjaren dan mannen. Om het tij keren, moet er nu iets gebeuren. Om die reden starten 57 organisaties een nieuwe beweging: de Gezondheidstransitie. Alle partijen tekenen vandaag de Gezondheidsverklaring, om zich samen in te zetten voor langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

In totaal gaan 57 organisaties zich hard maken voor langer gezonder leven. Van maatschappelijke organisaties tot kennisinstellingen, regionale overheden en het bedrijfsleven. Allen gaan voor verandering die net zo impactvol is als de introductie van schoon drinkwater, vaccinaties en riolering dat ooit waren. Nederlanders leven al sinds de jaren tachtig met steeds meer ongezonde jaren (RIVM). Meer ziektejaren is niet alleen een last voor het individu, maar belast de hele samenleving; zoals druk op de zorg, minder participatie en personeelstekorten.

“Het is onbegrijpelijk dat gezondheid keer op keer onderaan het prioriteitenlijstje eindigt” aldus Prof. dr. Jochen Mierau (UMCG/RUG) “Gezondheid wordt nog te vaak gezien als een kostenpost. Pas als we gezondheid gaan zien als investering die voor iedereen iets oplevert, werken we aan een gezonde samenleving en dus een gezonde economie. Gezondheid blijft het ondergeschoven kindje en het wordt hoog tijd dat ook de politiek dat gaat inzien.”

Zet gezondheid centraal, landelijk én lokaal



De noodzaak om gezondheid centraal te zetten, wordt door de samenleving gevoeld; 75% van de Nederlanders vindt dat gezondheid en welzijn meer prioriteit moet krijgen om Nederland draaiend en welvarend te houden (Ipsos I&O, 2025). De oplossingen liggen dichtbij: bij werkgevers, in buurten, op scholen, sportclubs en verenigingsleven waar mensen zelf het verschil maken.

“Als maatschappelijke organisaties nemen we nu het initiatief, tegelijkertijd is het een oproep aan de landelijke politiek om zich aan te sluiten. Juist omdat de meerderheid van alle Nederlanders deze beweging steunt, ongeacht politieke voorkeur,” aldus Hans Schirmbeck, voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen. “We werken samen met inwoners, met mensen die het hardst geraakt worden door de ongelijke verdeling van welvaart en gezondheid. We luisteren naar hun wensen, maken die zichtbaar en werken aan een oplossing.”