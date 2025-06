Elektrische ambulance voor Dierenambulance

De Dierenambulance Groningen heeft een nieuwe ambulance in gebruik genomen – en die rijdt volledig elektrisch. Een mooie stap vooruit, voor dier én milieu. De nieuwe ambulance voldoet aan de strengste milieueisen van de gemeente Groningen en is helemaal klaar voor de invoering van de zero-emissiezone. Dat betekent: geen uitstoot in de stad. Goed nieuws voor de luchtkwaliteit én voor de toekomst.

Waarnemend manager Debby Seubers: “Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar een praktische keuze. Met de elektrische ambulance kunnen we blijven rijden in alle delen van de stad, ook als regels verder worden aangescherpt”.

Bestuurslid Truus Koning “We zijn trots dat we onze eerste elektrische dierenambulance in het gebruik hebben genomen. Zo dragen we ons steentje bij aan een groenere stad en land.”

Zichtbaar als hulpdienst

De nieuwe ambulance is niet alleen schoner, maar ook duidelijker herkenbaar als hulpverleningsdienst. De bus is voorzien van een nieuwe, frisse huisstijl in de bekende kleuren blauw en geel. Ook het logo van de vereniging is vernieuwd en prominent zichtbaar. Dat maakt de bus herkenbaar in het verkeer, wat de veiligheid en zichtbaarheid van onze vrijwilligers ten goede komt.

Sponsoring

De aanschaf is mogelijk gemaakt dankzij steun van leden, donateurs, fondsen en bedrijven. Het beletteren van de bus is gesponsord door WmVeenstra te Groningen. De Dierenambulance is blij met het vertrouwen en blijft zich, samen met haar vrijwilligers, dag en nacht inzetten voor dieren in nood.

De Dierenambulance Groningen rukt jaarlijks ruim 8.000 keer uit voor dieren in nood. Dankzij deze nieuwe elektrische ambulance kan dat werk ook in de komende jaren op een toekomstbestendige manier doorgaan.