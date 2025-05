KNRM Zandvoort opent vernieuwd boothuis

Komst nieuwe reddingboot

De aanleiding voor de verbouwing is de komst van een nieuwe reddingboot in 2026. Om dit schip – samen met de in 2024 ontvangen nieuwe bootwagen en Challenger (tractor) – veilig en efficiënt te kunnen huisvesten, is het boothuis over de volledige breedte met vier meter verlengd. De werkzaamheden begonnen een jaar geleden en zijn voorspoedig verlopen.

'Klaar voor de toekomst'

“Het is geweldig dat de heer Houbolt dit voor ons mogelijk heeft gemaakt,” aldus schipper Jan Willem van den Bout. “Straks kunnen we de nieuwe boot in een veilige en passende omgeving stallen en is deze door de glazen roldeur ook goed zichtbaar. Het aangezicht van ons boothuis is daarmee enorm verbeterd. Dankzij deze uitbreiding zijn we klaar voor de toekomst.”

Officiële opening

Vrijdagmiddag werd het vernieuwde boothuis feestelijk geopend. De opening werd bijgewoond door de bemanningsleden van KNRM Zandvoort, andere KNRM reddingstations, lokale ondernemers, belanghebbenden van de Gemeente en natuurlijk de heer Houbolt als eregast. Tijdens de bijeenkomst werd de heer Houbolt in het zonnetje gezet als dank voor zijn onmisbare bijdrage. Tot slot werd de naam van het nieuwe boothuis onthuld: ‘Pieter Houbolt’.

De heer Houbolt, een gepassioneerd waterliefhebber en sinds 1968 Redder aan de wal van de KNRM, maakte enkele jaren geleden kennis met de bemanning van reddingstation Zandvoort. “Ik was onder de indruk van hun bevlogenheid en inzet,” vertelt hij. “De KNRM is al mijn hele leven een geruststellende aanwezigheid op zee. Daarom steun ik ze graag – nu dat kan. Het is fantastisch om te zien wat er met het boothuis is bereikt. Het ziet er niet alleen mooi uit, maar is vooral ook functioneel en toekomstbestendig”.

Met trots en dankbaarheid

De KNRM Zandvoort kijkt met trots en dankbaarheid terug op dit bijzondere project. Het vernieuwde boothuis vormt een belangrijke stap in het waarborgen van snelle en veilige reddingsacties op zee – nu en in de toekomst.

KNRM Zandvoort

Reddingstation KNRM Zandvoort heeft 26 vrijwilligers, waaronder een schipper en drie plaatsvervangend schippers, die elk moment opgeroepen kunnen worden om te helpen bij een reddingsactie. Dit zijn er gemiddeld zo’n 30 per jaar. Zij oefenen elke zaterdagochtend en zijn maandagavond aanwezig voor het nodige onderhoud. De plaatselijke commissie bestaat uit vijf leden die de organisatie rondom het station faciliteren.