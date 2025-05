Vier aanhoudingen na schietincident Amsterdam

Aanhoudingen Klaprozenweg

Het is rond 19.15 uur op vrijdagavond 9 mei als er op de Disketteweg in Amsterdam-Noord ineens schoten op straat klinken. Direct daarna rijden meerdere verdachten in voertuigen weg. Agenten die snel ter plaatse komen, zetten direct de achtervolging in. Een van de voertuigen wordt tot stilstand gebracht op de Klaprozenweg.

Verdachte gewond

Het andere voertuig komt zelf tot stilstand tegen een paal nabij P+R Amsterdam-Noord. Hierbij is één verdachte gewond geraakt. Deze verdachte is overgebracht naar een ziekenhuis. De overige drie verdachten zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau. Diezelfde avond nog is de gewonde verdachte ook ingesloten. Bij het schietincident zelf is niemand gewond geraakt. Alle vier de verdachten zitten vast en in alle beperkingen.

Vier aanhoudingen

'De vier verdachten zijn een 18-jarige, een 21-jarige en een 26-jarige man uit Amsterdam en een 25-jarige Nederlandse man zonder vaste woon- of verblijfplaats', aldus de politie. De recherche is een onderzoek gestart en roept iedereen op die iets gezien of gehoord heeft om zich te melden.