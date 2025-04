Politie doorzoekt bedrijfspand in onderzoek roof Drents Museum

Heerhugowaard

De politie heeft woensdag 23 april een bedrijfspand in Heerhugowaard doorzocht in verband met de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. 'De politie heeft onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen. De gestolen kunstschatten zijn niet aangetroffen', zo laat de politie vandaag weten.