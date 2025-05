Bijna 70 procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in het leger

In 2024 had 68 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder vertrouwen in het leger. 'In 2012 was dat minder, 59 procent', zo meldt het CBS vandaag.

Politie en rechters

Alleen in de politie en in rechters hebben meer mensen vertrouwen. Jongeren hebben meer vertrouwen in het leger dan ouderen. Dat blijkt uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het CBS.

Tussen 2012 en 2024

Het onderzoek is van 2012 tot en met 2024 gehouden onder bijna 100 duizend personen van 15 jaar of ouder. Het vertrouwen in het leger steeg van 59 procent in 2012 naar 64 procent in de periode van 2015 tot en met 2018. In 2020 en 2021 bereikte het met 72 procent een hoogtepunt.

Daling vlak na de Russische inval in Oekraïne

In het tweede kwartaal van 2022, vlak na de Russische inval in Oekraïne, daalde het vertrouwen in het leger naar 61 procent. Dat was het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar. In de kwartalen daarna herstelde het vertrouwen.

Ouderen hebben minder vertrouwen in het leger dan jongeren

Uit het onderzoek blijkt verder dat iets meer dan drie kwart van de 15- tot 25-jarigen in 2024 vertrouwen had in het leger. Het vertrouwen in het leger neemt met het toenemen van de leeftijd af. 65-plussers hadden met 61 procent het minste vertrouwen in het leger.